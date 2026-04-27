Grêmio se reapresenta após vitória e inicia preparação para duelo na Sul-Americana

Nesta segunda-feira, após vencer o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho e abriu os treinos com foco na terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola para o duelo com o Palestino na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago.

Foram a campo para os trabalhos com bola apenas os jogadores que não iniciaram a partida contra o Coritiba. Os demais permaneceram nas instalações do CT para exercícios regenerativos.

O treino começou com aquecimento com e sem bola, já no gramado. Na sequência, o técnico Luis Castro comandou trabalho técnico, com foco na manutenção da posse de bola sob pressão, seguido de dinâmica de inversão de bolas e finalizações. No final, grupos se enfrentaram em espaço reduzido.

REAPRESENTAÇÃO 🇪🇪 A manhã do Tricolor foi de trabalho regenerativo e treino técnico no CT Luiz Carvalho. Foco total no duelo desta quarta-feira pela #SulAmericana2026. BORA! 📷: Lucas Uebel | Grêmio FBPA https://t.co/5zmqfPjNi7 pic.twitter.com/nbIFnFaD5q — Grêmio FBPA (@Gremio) April 27, 2026



Grêmio na Sul-Americana

O Grêmio figura na segunda posição do Grupo F, com três pontos - três a menos que o líder Torque. Na última rodada, mesmo com um jogador a menos, venceu o Deportivo Riestra por 1 a o, em casa. Agora, busca mais um triunfo para seguir na briga pelo topo da tabela.

O time comandado por Luis Castro vem embalado pela vitória sobre o Coritiba por 1 a 0. No Campeonato Brasileiro, ocupa o 11º lugar, com 16 pontos.

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