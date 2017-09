Grêmio relaciona Luan, Geromel e até Cristian para Libertadores

O Grêmio está totalmente mobilizado para a decisão contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Após o treino da tarde desta segunda-feira, o grupo gremista iniciou a concentração para o confronto. Ao todo, o técnico Renato Portaluppi relacionou 24 jogadores para participarem da concentração. Entre os atletas estão o zagueiro Pedro Geromel e o meia-atacante Luan, que estão se recuperando de lesão. O primeiro participou das atividades com bola nesta segunda-feira e deve estar em campo. Já o camisa 7 ainda é dúvida e apenas correu no gramado do CT Luiz Carvalho.

Outra curiosidade entre os jogadores relacionados é o volante Cristian. O atleta só pode atuar no torneio continental caso o time gaúcho se classifique para as semifinais. Contudo, o próprio Cristian teria pedido para concentrar com os companheiros de equipe. O lateral esquerdo Marcelo Oliveira também está concentrado e pode ser alternativa para o decorrer da partida.

O provável Grêmio que enfrenta o Botafogo tem: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann e Bruno Cortez; Arthur, Michel, Ramiro, Luan (Everton) e Fernandinho; Lucas Barrios.

Na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), Grêmio e Botafogo se enfrentam na Arena pela segunda partida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O primeiro duelo terminou empatado sem gols, caso o placar se repita a decisão vai para os pênaltis. Em caso de empate com gols, a equipe carioca garante classificação.

Confira a lista completa dos jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Marcelo Grohe e Paulo Victor.

Laterais: Bruno Cortez, Edilson, Leonardo Gomes, Léo Moura e Marcelo Oliveira.

Zagueiros: Bressan, Bruno Rodrigo, Pedro Geromel, Rafael Thyere e Walter Kannemann.

Meias/Volantes: Arthur, Cristian, Jailson, Kaio, Michel, Michael Arroyo e Ramiro.

Atacantes: Beto da Silva, Everton, Fernandinho, Luan e Lucas Barrios.