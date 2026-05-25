Grêmio realiza treino único visando duelo com o City Torque pela Sul-Americana

Nesta segunda-feira, o Grêmio se reapresentou após a folga e realizou seu único treinamento visando o duelo com o City Torque, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. As duas equipes entram em campo nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

AGORA É JOGO! 💪🏽🇪🇪 Encerramos a preparação para o último duelo da fase de grupos da #SulAmericana2026. Amanhã, nos encontramos na Arena para o alento em busca da classificação! 📷: Lucas Uebel | Grêmio FBPA Leia mais em https://t.co/ou6ZdA1xqv pic.twitter.com/cJai3RGWVr — Grêmio FBPA (@Gremio) May 25, 2026

A atividade começou no auditório do CT Luiz Carvalho, onde o elenco assistiu a um vídeo de análise do City Torque. Em seguida, os jogadores do Grêmio foram para o gramado.

Após o aquecimento com ativações físicas com foco em fortalecimento dos membros inferiores. Na segunda parte do treinamento, o grupo foi dividido em dois grupos, com os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Santos realizando atividade regenerativa.

O restante do grupo teve um treino técnico, orientado por Luís Castro. O trabalho teve situações de jogo, com exercícios de posicionamento, marcação e velocidade. Por fim, os jogadores fizeram trabalho de finalizações no CT.

Assim, a provável escalação do Grêmio para enfrentar o City Torque tem: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Leo Pérez, Arthur, Enamorado, Gabriel Mec e Amuzu; Carlos Vinicius.

Próxima partida

Grêmio x Torque (Copa Sul-Americana - 6ª rodada)

Data e horário: 26 de maio de 2026 (terça-feira) 21h30

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

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