Grêmio negocia Jaílson com o Santos e atleta não enfrenta o América-MG

A diretoria do Santos fez proposta para contratar o volante Jaílson, do Grêmio. Os dois clubes ainda negociam os termos do negócio. Como a negociação está em andamento, o meio-campista foi retirado dos concentrados do jogo deste domingo contra o América-MG para não completar sete partidas.

O Peixe fez uma oferta para comprar em definitivo o atleta, que com 22 anos, está na reserva do Tricolor Gaúcho. Na temporada passada, na conquista da Libertadores, acabou sendo titular na reta final da competição. As atuações do jogador chamaram atenção do técnico Jair Ventura.

O valor acenado pelo Santos é bem alto, muito próximo ao que o Grêmio desejava de clubes do exterior. No começo deste ano, o Hoffenheim-ALE e outro times da Europa haviam demonstrado interesse por Jaílson.

Jaílson foi criado nas categorias de base do Grêmio e antes de estrear como profissional no Tricolor Gaúcho, passou pela Chapecoense. Nesta temporada, o meia tem 22 jogos com o Grêmio e um gol marcado.

