Grêmio não renova empréstimo e devolve Maicosuel ao São Paulo

A passagem de Maicosuel pelo Grêmio não terá sequência no segundo semestre de 2018. Emprestado pelo São Paulo no começo do ano, o meia acertou um contrato válido por seis meses, com possibilidade de prorrogação até dezembro. No entanto, insatisfeito com o desempenho do jogador, o clube gaúcho decidiu não renovar o empréstimo.

O atleta já foi comunicado da decisão. O departamento de futebol do Tricolor paulista pretende definir o futuro de Maicosuel nos próximos dias. Uma reunião com representantes do jogador será marcada na sequência.

Embora tenha sido devolvido pelo Grêmio, Maicosuel não deve ser aproveitado no São Paulo, que investiu R$ 3,6 milhões para tirá-lo do Atlético-MG em junho de 2017 e firmar contrato até maio de 2020. A tendência, portanto, é que o clube do Morumbi procure outra equipe para negociá-lo.

Aos 31 anos, Maicosuel chegou em Porto Alegre com um problema de desequilíbrio muscular, motivo pelo qual o Grêmio mudou o acordo inicial para seis meses de empréstimo, com salários pagos pelo clube paulista.

Opção para a saída de Fernandinho, Maicosuel não convenceu durante os 12 jogos que disputou pelo Grêmio, sendo seis como titular. Antes da pausa para a Copa do Mundo, nem sequer foi relacionado para as últimas partidas.

Segundo o departamento médico do Grêmio, o atleta apresentou problema de amigdalite e assim ficou de fora dos jogos diante do América-MG e Sport. Depois do empate sem gols com o time pernambucano, os jogadores gremistas e comissão técnica ganharam 10 dias de folga.

