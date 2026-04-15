Grêmio inicia preparação para enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão

O Grêmio se reapresentou nesta quarta-feira no CT Presidente Luiz Carvalho após a vitória pela Sul-Americana, contra o Deportivo Riestra-ARG. O elenco deu início aos preparativos para próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. O adversário será o Cruzeiro, neste sábado às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

O treino

Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos no duelo contra o Deportivo Riestra efetuaram apenas atividades de regeneração e recuperação física no vestiário. O restante do elenco comandado por Luís Castro participou de atividades de movimentação, troca de passes em espaço reduzido e finalizações. Ao final do treino, o técnico português realizou uma ativação com todos os atletas, priorizando a construção de situações de gol.

Ainda estão previstas mais duas sessões de treinos, na quinta e sexta-feira, complementando a preparação para a partida do final de semana.

Desfalques

O Tricolor Gaúcho não tem nenhum novo desfalque para o duelo do Brasileirão. Atualmente, o departamento médico conta com Marlon (fratura no tornozelo), João Pedro (lesão muscular na coxa) e Villasanti (lesão ligamentar no joelho).

Situação do Grêmio no Brasileirão

Com a vitória desta terça-feira na Sul-Americana, o Grêmio chega com moral para o campeonato nacional. O Tricolor Gaúcho é o atual 12º colocado no Brasileirão, com 13 pontos. No último confronto pela liga, o Grêmio empatou com o Internacional, por 0 a 0.

Próximo jogo

Jogo: Cruzeiro x Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Data: 18 de abril de 2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)

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