Grêmio faz treino técnico em penúltimo dia de preparação para pegar o Confiança

O Grêmio avançou na preparação para o duelo decisivo diante do Confiança nesta quinta-feira, pela Copa do Brasil. O elenco esteve pela manhã desta terça no CT Luiz Carvalho para o penúltimo dia de atividades com foco no confronto, marcado para as 19h (de Brasília).

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Como foi o treino

Após um aquecimento, foi feito um trabalho de passes e deslocamento entre setores determinados. Em seguida, o elenco realizou um treino técnico de finalização e cruzamento. Por fim, os atletas foram divididos em três equipes que se revezaram em um enfrentamento, utilizando apenas metade do campo.

Desfalques e retornos

Para enfrentar o Juventude, o Grêmio ganhou o desfalque do lateral esquerdo Pedro Gabriel, que sofreu um forte choque na cabeça diante do Flamengo.

Além dele, Luís Castro terá as baixas de Nardoni, Arthur, Marlon, João Pedro, Roger e Villasanti.

Situação do confronto

No jogo de ida, o Grêmio venceu o Confiança por 2 a 0 na Arena e, jogando fora de casa nesta quinta, pode ser derrotado por um gol e mesmo assim garantir a vaga nas oitavas da Copa do Brasil. Caso seja superado por dois gols de diferença, a classificação será definida nos pênaltis.

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