Grêmio derrota CSA por 2 a 0 e avança na Copa SP

O Grêmio venceu nesta segunda-feira o CSA por 2 a 0 na Arena Barueri pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Da Silva e Gabriel Biteco anotaram os gols gremistas.

O jogo – A etapa inicial foi marcada por muito equilíbrio e o time alagoano marcou forte. Passado o período inicial de maior dificuldade, o Tricolor Gaúcho começou a ter mais posse de bola e assim conseguiu chegar no ataque.

Em uma penalidade bastante discutível, os gaúchos abriram o placar, aos 34, quando Da Silva apareceu livre pro arremate de primeira, mas a bola foi interceptada pelo defensor que se atirou na frente, e a bola bateu no braço. O árbitro expulso Luan, do CSA. Na cobrança, Da Silva meteu no ângulo esquerdo e abriu o marcador.

Em vantagem e tendo um jogador a mais em campo, o Grêmio soube administrar o resultado e de quebra ampliou. Aos 09, Aos 9 minutos, após longa troca de passes, Jhonata Robert soltou lateralmente a bola para Gabriel Biteco. Da intermediária veio o chute cruzado, certeiro, no canto direito do goleiro.

Aos 21, o zagueiro João Guilherme derrubou Gravatal na área e o árbitro apitou pênalti em favor do CSA. Na cobrança o goleiro Gabriel Chapecó voou no canto esquerdo para espalmar e evitou a reação dos alagoanos.

No restante do jogo o Grêmio tratou de tocar a bola e esperar o término da partida para comemorar a classificação nas oitavas de final. Na próxima fase a equipe gremista pega o vencedor do confronto entre Fluminense e Audax-SP.

Sob o comando do técnico César Lopes, o Grêmio foi a campo com: Gabriel Chapecó; Petterson (Léo Bicca), João Guilherme, Manú, Kazu (Heitor); Jhonata Varela (Gabriel Biteco), Fernando Henrique, Guilherme Azevedo, Jhonata Robert (Matheus Goiano), Léo Chú; Da Silva (Sávio).