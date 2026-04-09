Grêmio perde estreia na Sul-Americana e completa quarto jogo de jejum

Na noite desta quarta-feira, o Grêmio foi derrotado pelo Montevideo City Torque por 1 a 0, no Estádio Centenário, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

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Situação da tabela

Há quatro jogos seguidos sem vencer, o Grêmio volta zerado e ocupa a lanterna do Grupo F. Já o time uruguaio, com três pontos, lidera a chave, uma vez que Deportivo Riestra e Palestino empataram por 0 a 0.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ CITY TORQUE 1 X 0 GRÊMIO 🔵⚪⚫

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 1 (Grupo F)

🏟️ Local: Estádio Garcilaso de la Vega, Cusco (PER)

📅 Data: 8 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Eduardo Aguero, aos 20' do 2ºT (City Torque)

Como foi o jogo

Aos 28 minutos, o árbitro chegou a marcar pênalti para Grêmio, mas, após ser chamado pelo VAR, avaliou que o contato de Gonzalo Montes com Martin Braithwaite não foi faltoso.

Aos 41, em uma nova intervenção do VAR, o árbitro retirou o cartão vermelho que havia dado para Erick Noriega por uma solada em Salomón Rodríguez.

Com apenas três minutos da etapa complementar, Eduardo Aguero recebeu de Esteban Obregón na entrada da área e bateu de primeira para fazer o gol da vitória do Montevideo City Torque.

Próximos jogos

🔵⚪ City Torque ⚪🔵

⚔️ Jogo: Montevideo City Torque x Albion

🏆 Competição: Campeonato Uruguaio - Rodada 11 (Apertura)

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 10h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Charrúa, Montevidéu (URU)

🔵⚪⚫ Grêmio ⚫⚪🔵

⚔️ Jogo: Internacional x Grêmio

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11

📅 Data: 11 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)