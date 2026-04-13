Grêmio x Deportivo Riestra pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

(Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)
Publicado 13/04/2026 às 20:00

O Grêmio recebe o Deportivo Riestra-ARG pela segunda rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal Paramount+.

Como chegam as equipes

O Grêmio chega ao duelo após um empate no GreNal por 0 a 0 no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Tricolor gaúcho busca seu primeiro ponto, já que perdeu a primeira partida para o Torque-URU, por 1 a 0, na última quarta-feira, e ocupa a lanterna do Grupo F.

Do outro lado, o Deportivo Riestra vem de uma derrota no Campeonato Argentino, por 1 a 0, para o Instituto. Já no torneio continental, a equipe argentina somou um ponto na primeira rodada ao empatar com o Palestino-CHI, e figura na vice-liderança da chave.

Prováveis escalações

Grêmio

Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Riquelme, Arthur e Monsalve; Tetê, Enamorado e Braithwaite.
Técnico: Luís Castro

Deportivo Riestra-ARG

Arce; Sansotre, Randazzo, Miño e Gallo; Watson, Goitía, Monje, Alonso e Smarra; Obredor.
Técnico: Guillermo Dur

Arbitragem

  • Árbitro: Gery Vargas (BOL)
  • Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)
  • VAR: Crhistian Aleman (BOL)

Ficha técnica

Confronto: Grêmio x Deportivo Riestra-ARG
Competição: Copa Sul-Americana - segunda rodada da fase de grupos
Data e horário: terça-feira, 14 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Transmissão: Paramount+

