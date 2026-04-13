Grêmio x Deportivo Riestra pela Sul-Americana: veja onde assistir e prováveis escalações

O Grêmio recebe o Deportivo Riestra-ARG pela segunda rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).
Onde assistir
O jogo terá transmissão do canal Paramount+.
Como chegam as equipes
O Grêmio chega ao duelo após um empate no GreNal por 0 a 0 no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana, o Tricolor gaúcho busca seu primeiro ponto, já que perdeu a primeira partida para o Torque-URU, por 1 a 0, na última quarta-feira, e ocupa a lanterna do Grupo F.
Do outro lado, o Deportivo Riestra vem de uma derrota no Campeonato Argentino, por 1 a 0, para o Instituto. Já no torneio continental, a equipe argentina somou um ponto na primeira rodada ao empatar com o Palestino-CHI, e figura na vice-liderança da chave.
Prováveis escalações
Grêmio
Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Caio Paulista; Riquelme, Arthur e Monsalve; Tetê, Enamorado e Braithwaite.
Técnico: Luís Castro
Deportivo Riestra-ARG
Arce; Sansotre, Randazzo, Miño e Gallo; Watson, Goitía, Monje, Alonso e Smarra; Obredor.
Técnico: Guillermo Dur
Arbitragem
- Árbitro: Gery Vargas (BOL)
- Assistentes: José Antelo (BOL) e Edwar Saavedra (BOL)
- VAR: Crhistian Aleman (BOL)
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Ficha técnica
