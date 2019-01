Grêmio cogita manter volante Cícero para a temporada

Após ter perdido Ramiro e Douglas, a direção do Grêmio não descarta a possibilidade em reabrir conversas com o volante Cícero, que teve o seu vínculo finalizado na temporada passada. Uma nova proposta pode ser encaminhada ao meio-campista nos próximos dias.

Contratado na reta final do ano de 2017, Cícero ajudou na conquista da Libertadores, quando marcou o gol da vitória na primeira partida da decisão contra o Lanús. Em 2018, o volante participou de 43 dos 76 jogos do Grêmio, o que significou um percentual de 63%. Caso tivesse atuado em 65% das partidas teria o seu contrato renovado automaticamente.

Por outro lado, os dirigentes gremistas se movimentam no mercado para acertar a vinda do lateral-esquerdo Emmanuel Más, de 29 anos, que pertence ao Boca Juniors. Os argentinos desejam um valor maior para liberar o ala. No ataque, o Tricolor Gaúcho quer repatriar o centroavante Felipe Vizeu, ex-Flamengo e hoje na Udinese.