Grêmio chega a Belo Horizonte e divulga relacionados para enfrentar o Cruzeiro; veja lista

O técnico Luis Castro definiu, nesta sexta-feira, a lista dos 25 jogadores relacionados do Grêmio para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para este sábado, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor gaúcho terá dois desfalques importantes para o confronto. O zagueiro Viery está suspenso após ter sido expulso no GreNal. Ele foi julgado no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) nesta sexta-feira, mas pegou apenas um jogo de suspensão, a ser cumprido contra o Cruzeiro.

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Com um desconforto muscular, o zagueiro Kannemann também não acompanhou a delegação na viagem a Belo Horizonte (MG). Portanto, a tendência é que Wagner Leonardo forme dupla ao lado de Gustavo Martins, com Balbuena e Luis Eduardo como opções.

O elenco gremista desembarcou na capital mineira ainda na noite desta sexta-feira. A bola rola para Cruzeiro e Grêmio neste sábado, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão.

Provável escalação do Grêmio

O time gaúcho encerrou a preparação para o confronto na manhã desta sexta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho. A atividade começou com vídeos dos adversários e, depois do aquecimento, o elenco realizou trabalhos táticos.

Uma provável escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo (Balbuena) e Pedro Gabriel; Noriega, Nardoni e Arthur; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinicius.

Situação na tabela

O Grêmio vem de um empate sem gols com o Internacional, fora de casa, e ocupa a 12ª colocação na tabela do Brasileirão, com 13 pontos. Do outro lado, o Cruzeiro chega após uma vitória contra o Red Bull Bragantino, em casa, mas ainda figura na 17ª posição, com 10 pontos.

Veja a lista de relacionados do Grêmio: