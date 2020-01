Grêmio anuncia a contratação por empréstimo de Caio Henrique

Depois de muita especulação, a novela Caio Henrique finalmente chegou ao fim. Nesta terça-feira, o Grêmio anunciou a contratação do lateral esquerdo de 22 anos, que atuou na temporada passada pelo Fluminense. O jogador chega por empréstimo do Atlético de Madrid até o final de 2020.

Caio Henrique foi um dos destaques do Fluminense em 2019. O atleta foi o lateral com mais passes certos no último Campeonato Brasileiro e o bom desempenho em campo fez com que o clube carioca tentasse, sem sucesso, a renovação de seu contrato por empréstimo.

O lateral começou a carreira no Santos, mas foi vendido para o Atlético de Madrid antes mesmo de atuar pelo time principal do Peixe. Antes de atuar pelo Tricolor Carioca e ser contratado pelo Tricolor Gaúcho, o atleta também foi emprestado ao Paraná.

No momento, Caio Henrique está na Colômbia com a Seleção Brasileira para a disputa do Torneio Pré-Olímpico. O jogador deve passar a integrar o elenco gremista em fevereiro, com o término da competição.

