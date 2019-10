Galhardo será desfalque do Grêmio nos próximos dois jogos

A lateral-direita se tornou um problema para o técnico Renato Gaúcho. Nos últimos três jogos do Grêmio, três diferentes jogadores ocuparam a posição. Contra o Bahia, Léo Moura iniciou jogando. Diante do Fortaleza foi a vez de Rafael Galhardo. Já na partida contra o Flamengo, o escolhido foi Paulo Miranda.

Agora, mais uma dor de cabeça. Galhardo será desfalque nas duas próximas partidas do time, contra Botafogo e Vasco. Isso porque o jogador foi expulso na derrota para o Fortaleza, na última rodada, e cumpre suspensão automática no duelo com o Botafogo, próximo compromisso do Grêmio.

Já no jogo contra o Vasco, o lateral-direito não poderá atuar, pois pertence ao time carioca. Ele está emprestado ao Tricolor Gaúcho desde março deste ano.

Galhardo disputou 16 jogos pelo time na temporada, sendo 12 como titular. No Campeonato Brasileiro ele soma dois gols e duas assistências. É a segunda passagem do jogador pelo clube, tendo um total de 66 jogos.

O Grêmio volta a campo neste domingo, as 16h. O time recebe o Botafogo pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 7º colocado na tabela com 41 pontos, um atrás do Internacional, primeiro time do G-6.