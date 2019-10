Ex-Benfica, Cortez aponta seu preferido entre Jesus e Renato Gaúcho

Iniciando uma semana decisiva para o Grêmio, o lateral-esquerdo Bruno Cortez concedeu entrevista coletiva na segunda-feira. Entre outros assuntos, o atleta comentou sobre a sua relação com o técnico Jorge Jesus, que o comandou no Benfica em 2013.

Cortez afirma ter uma boa relação com o treinador do Flamengo, mas ressalta que em campo vai defender seus interesses: “Era uma relação maravilhosa, muito boa, a gente se fala até hoje. Ele é uma pessoa maravilhosa, mas tenho que defender o prato de comida da minha família aqui”.

Com parte desta tarde de treinamentos fechada à imprensa, trabalhamos focados no confronto com o Flamengo, pela Libertadores!

📸 @lucasuebel | Grêmio FBPA



O lateral-esquerdo do Grêmio também deu sua opinião sobre a disputa entre Renato Gaúcho e Jorge Jesus:”Tem que falar? Jesus é um excelente treinador, mas é com o Renato que eu tenho crescido bastante, que tem me ajudado. O Renato foi quem abriu as portas para mim na hora que eu mais precisei. Então, por toda a minha admiração, o carinho que eu tenho, eu fico com o Renato”.

Disputando uma vaga na final da Copa Libertadores, Grêmio e Flamengo fazem o jogo de ida na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

