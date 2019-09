Everton esquece eliminação e destaca poder de reação do Grêmio

O Grêmio deixou para trás a eliminação para o Athletico-PR no meio da semana pela Copa do Brasil e goleou o Cruzeiro fora de casa pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na manhã deste domingo. Mais uma vez destaque, Everton Cebolinha foi autor de dois gols dos quatro anotados pelo time e avaliou a atuação do grupo.

“O mais importante é o nosso poder de reação. A gente vem de uma eliminação bem dolorosa, mas levantamos a cabeça e hoje fizemos um grande jogo. O futebol tem disso, a cada três dias você pode mudar a história e a gente vinha talvez com alguma desconfiança da torcida, por conta de como foi a eliminação, mas tranquilo, a gente mostrou nosso poder de reação, a força do nosso grupo”, disse o atacante em entrevista ao canal Premiere, na saída do gramado.

Cebolinha é o artilheiro do tricolor gaúcho na temporada, com 15 gols anotados. Porém, o número ainda não é o bastante para ele, que se vê perto de bater a meta do ano passado.

“Eu fico feliz, porque a cada ano eu procuro melhorar mais a minha meta. No ano passado acabei fazendo 19 gols, hoje já estou com 15 na metade do campeonato ainda. Espero somar mais gols, porque, fazendo gol, eu consigo ajudar mais ainda minha equipe”, concluiu.

O Grêmio venceu o Cruzeiro na Arena Independência por 4 a 1 na manhã deste domingo e agora figura na décima colocação do Campeonato Brasileiro. Eliminado da Copa do Brasil, o time de Renato Gaúcho ainda sonha com o título da Libertadores, competição na qual enfrentará o Flamengo na semifinal, em outubro.

