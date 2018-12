Em jogo de sete gols, Grêmio derrota Santos e está classificado na Copa Sub-20

O Grêmio venceu neste sábado o Santos por 4 a 3 no campo do Sesc pela última rodada do Grupo A pela Copa Sub-20. Assim o Tricolor Gaúcho garantiu a liderança da chave com oito pontos e vaga na fase seguinte da competição.

Pelo lado gremista marcaram Da Silva, Léo Chú e Tetê (2), enquanto para o Peixe fizeram Wesley Pereira e Wesley Pinheiro anotou em duas oportunidades. Agora o Tricolor Gaúcho espera pela definição do seu adversário que será o segundo colocado da Chave C no enfrentamento válido pelas quartas de final que será na próxima segunda, às 20h(de Brasília), no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

A equipe dirigida pelo técnico César Lopes atuou com a seguinte formação: Gabriel Chapecó; Léo Bicca (Petterson), Emanuel, Heitor e Matheus Nunes (Kazu); Jhonata Varela, Abreu (Gabriel Biteco) e Jhonata Robert (Bitello); Léo Chú (Renan), Tetê e Da Silva.