Deportivo Riestra x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Grêmio vai à Argentina enfrentar o Deportivo Riestra, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.
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Como chegam as equipes?
O Grêmio chega para o confronto após empatar sem gols com o Palestino, pela Sul-Americana. No Brasileirão, o Tricolor também ficou no empate sem gols diante do Athletico-PR. Na competição continental, a equipe gaúcha ocupa a segunda colocação do Grupo F, com quatro pontos, mesma pontuação do Deportivo Riestra, terceiro colocado. O time argentino vem de vitória por 2 a 1 sobre o Torque no torneio.
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Prováveis escalações
Deportivo Riestra
Arce; Randazzo, Miño, Gallo e Stringa; Watson, Goitía e Smarra; Sayavedra, Obredor e Gonzalo Flores.
Técnico: Guilhermo Duro.
Grêmio
Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega, Mec, Enamorado e Willian; Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro.
Arbitragem
- Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)
- Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)
- VAR: Ulises Mereles (PAR)
Ficha técnica
⚫⚪ Deportivo Riestra x Grêmio 🔵⚫⚪
- Competição: Copa Sul-Americana (4ª rodada)
- Data: 5 de maio de 2026
- Hora: às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)
Fim de jogo: Athletico 0x0 #Grêmio
Tudo igual na Arena da Baixada. Voltaremos a campo na próxima terça-feira para o duelo diante do Deportivo Riestra, em mais um compromisso fora de casa pela #SulAmericana2026. pic.twitter.com/iLBVjKoWoV
— Grêmio FBPA (@Gremio) May 3, 2026