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Deportivo Riestra x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

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FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 04/05/2026 às 20:00

O Grêmio vai à Argentina enfrentar o Deportivo Riestra, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Onde assistir ao vivo?

Streaming: Paramount+
Tempo real: Gazeta Esportiva

Como chegam as equipes?

O Grêmio chega para o confronto após empatar sem gols com o Palestino, pela Sul-Americana. No Brasileirão, o Tricolor também ficou no empate sem gols diante do Athletico-PR. Na competição continental, a equipe gaúcha ocupa a segunda colocação do Grupo F, com quatro pontos, mesma pontuação do Deportivo Riestra, terceiro colocado. O time argentino vem de vitória por 2 a 1 sobre o Torque no torneio.

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Prováveis escalações

Deportivo Riestra

Arce; Randazzo, Miño, Gallo e Stringa; Watson, Goitía e Smarra; Sayavedra, Obredor e Gonzalo Flores.
Técnico: Guilhermo Duro.

Grêmio

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega, Mec, Enamorado e Willian; Carlos Vinícius.
Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

  • Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)
  • Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)
  • VAR: Ulises Mereles (PAR)

Ficha técnica
⚫⚪ Deportivo Riestra x Grêmio 🔵⚫⚪

  • Competição: Copa Sul-Americana  (4ª rodada)
  • Data: 5 de maio de 2026
  • Hora: às 19h (de Brasília)
  • Local: Estádio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)

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