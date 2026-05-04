Deportivo Riestra x Grêmio: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

O Grêmio vai à Argentina enfrentar o Deportivo Riestra, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

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Como chegam as equipes?

O Grêmio chega para o confronto após empatar sem gols com o Palestino, pela Sul-Americana. No Brasileirão, o Tricolor também ficou no empate sem gols diante do Athletico-PR. Na competição continental, a equipe gaúcha ocupa a segunda colocação do Grupo F, com quatro pontos, mesma pontuação do Deportivo Riestra, terceiro colocado. O time argentino vem de vitória por 2 a 1 sobre o Torque no torneio.

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Prováveis escalações

Deportivo Riestra

Arce; Randazzo, Miño, Gallo e Stringa; Watson, Goitía e Smarra; Sayavedra, Obredor e Gonzalo Flores.

Técnico: Guilhermo Duro.

Grêmio

Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Noriega, Mec, Enamorado e Willian; Carlos Vinícius.

Técnico: Luís Castro.

Arbitragem

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (PAR)

Mario Díaz de Vivar (PAR) Assistentes: Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR)

Eduardo Cardozo (PAR) e Milciades Saldivar (PAR) VAR: Ulises Mereles (PAR)

Ficha técnica

⚫⚪ Deportivo Riestra x Grêmio 🔵⚫⚪

Competição : Copa Sul-Americana (4ª rodada)

: Copa Sul-Americana (4ª rodada) Data : 5 de maio de 2026

: 5 de maio de 2026 Hora : às 19h (de Brasília)

: às 19h (de Brasília) Local: Estádio Nuevo Gasómetro, Buenos Aires (ARG)