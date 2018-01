Cruzeiro trabalha no mercado por zagueiro e tenta Geromel

O Cruzeiro resolveu se colocar com agressividade no mercado. Após buscar Edilson, Bruno Silva e Fred – citando apenas grandes nomes contratados – a Raposa tentou anunciar o zagueiro Pedro Geromel, do Grêmio.

A informação foi divulgada pelo portal UOL e confirmada pela Gazeta Esportiva. O Cruzeiro fez contato com a diretoria do Grêmio em busca da contratação do zagueiro.

No entanto, dois problemas principais impediram que as conversas adiantassem para chegar em valores. O primeiro deles é o Grêmio não se interessar em liberar uma de suas principais peças. O outro ponto é que o próprio jogador não quer deixar o Rio Grande do Sul.

O Cruzeiro passa por problemas na defesa. Dois bons zagueiros, Dedé e Manoel, passaram 2017 quase que inteiro no banco de reservas e a situação preocupa a diretoria celeste.

Sem conseguir Geromel, a diretoria azul vai para outro mercado em busca de um zagueiro.