Convocado pela Argentina, Kannemann se torna mais uma baixa para jogo contra o Flamengo

Nesta quinta-feira, o técnico Lionel Scaloni convocou a seleção argentina para os amistosos contra Brasil e Arábia Saudita, e o zagueiro Kannemann novamente foi lembrado. Com isso, ele se torna baixa para partida entre Grêmio e Flamengo, no dia 16 de novembro, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro vai defender a Argentina nas partidas contra o Brasil, no dia 15 de novembro, na Arábia Saudita, e contra o Uruguai, no dia 19, em Israel. Com isso, Kannemann só deve voltar a ficar à disposição no duelo contra o Palmeiras, no dia 23, no Allianz Parque.

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA de noviembre. pic.twitter.com/Rrqj2vechK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 31, 2019

Com isso, o treinador Renato Gaúcho passa a ter três baixas para o confronto contra o Flamengo. Isso porque o goleiro Phelipe Megiolaro e o volante Matheus Henrique foram convocados para representar a Seleção Brasileira sub-23 no Torneio de Tenerife, que será realizado entre 11 e 17 de novembro.

O Grêmio entra em campo neste domingo, às 18h (horário de Brasília), em casa, no clássico contra o Internacional, pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro.