Com possível reforço de Arthur, Grêmio fecha preparação para pegar o Santos

O elenco do Grêmio se apresentou no CT Luiz Carvalho pela última vez nesta sexta-feira antes do duelo diante do Santos, marcado para a noite deste sábado, na Arena. A equipe tricolor encerrou a preparação para o confronto com um possível reforço de peso.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Como foi o treino

Após a apresentação de um vídeo com instruções aos atletas, eles foram a campo para aquecimento e um treino tático comandado por Luís Castro, em que simulou situações de jogo.

Desfalques e retornos

O treino contou novamente com as presenças de Arthur e Villasanti, recuperados respectivamente de uma lesão muscular no reto femoral e de uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Eles já haviam participado das atividades nesta terça e podem reforçar o Grêmio.

Além deles, Luís Castro tem outros desfalques: Gabriel Mec, Pedro Gabriel, André Henrique (suspensos), Nardoni (lesão no posterior da coxa), Balbuena (lesão na coxa), João Pedro (fratura no tornozelo) e Gabriel Grando (fratura no dedo da mão).

Provável escalação

Assim, o Grêmio deve ir a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Viery e Caio Paulista; Noriega e Leonel Pérez; Willian, Enamorado e Carlos Vinícius

Situação na tabela

O Grêmio mira voltar a vencer pelo Brasileirão após três rodadas. A equipe gaúcha é a 18ª colocada da competição com 18 pontos, empatada com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)