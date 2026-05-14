Com dois de Braithwaite, Grêmio vence o Confiança e avança às oitavas

O Grêmio venceu o Confiança nesta quinta-feira por 3 a 0, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Estádio Lourival Baptista, e se classificou para as oitavas de final da competição. Braithwaite e Willian marcaram os gols da partida.
Situação do confronto
Com a vitória por 3 a 0, o Grêmio se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, uma vez que venceu o primeiro jogo por 2 a 0.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪CONFIANÇA 0 X 3 GRÊMIO🔵⚪⚫
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)
🏟️ Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Gustavo Nicola (Confiança), Patrick (Confiança), Gabriel Souza (Confiança), Kannemann (Grêmio), Maikon (Confiança), Tiaguinho (Grêmio) e Marcos Rocha (Grêmio).
🟥 Cartões vermelhos: Kannemann (Grêmio)
Gols
- ⚽ Martin Braithwaite, aos 14' do 1ºT (Grêmio)
- ⚽ Martin Braithwaite, aos 13' do 2ºT (Grêmio)
- ⚽ Willian, aos 26' do 2ºT (Grêmio)
Arbitragem
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas (PR)
- VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
🔵⚪Confiança⚪🔵
Rafael Pascoal; Valdir, Lucas Cunha, Eduardo e Kelvyn; Renilson, Gabriel Nicola (Guilherme Nunes) e Gabriel Souza (Danieldinho); PK (Fabrício Oya), João Pedro e Iago (Maikon Aquino).
Técnico: Ricardo Resende
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
Weverton; Pavón, Gustavo Martins (Balbuena) (Kannemann), Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho e Gabriel Mec (Willian); Enamorado (Tetê), Braithwaite e Amuzu (Marcos Rocha).
Técnico: Luís Castro
Como foi o jogo
Aos 14 minutos de jogo, Amuzu invadiu a área e foi derrubado por Valdir. Na cobrança, Braithwaite deslocou Rafael Pascoal e abriu o placar para o Grêmio. Já no segundo tempo, aos 13, Willian recebeu pela direita e cruzou para o dinamarquês, que cabeceou para o chão para ampliar. Aos 25, em nova cobrança de pênalti, Willian chutou com maestria, sem chances para o goleiro, e fechou a conta.
Próximos jogos
🔵⚪Confiança⚪🔵
⚔️ Jogo: Confiança x Maranhão
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 7
📅 Data: 18 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
⚔️ Jogo: Bahia x Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16
📅 Data: 17 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)