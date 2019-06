Cheio de desfalques, Renato ganha novo problema na lateral do Grêmio

O Grêmio vive dias complicados. Na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi ainda ganhou um novo problema: a lateral esquerda. Juninho Capixaba recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O problema se agrava com o fato de que Bruno Cortez, lesionado, também está fora de combate. Sem jogador da posição, Renato tem como opção improvisar dois volantes canhotos: Darlan ou Michel.

Além dos laterais, o treinador não conta com os zagueiros Paulo Miranda e Kannemann, o lateral Marcelo Oliveira e o meia Luan. Everton, servindo a Seleção Brasileira e Matheus Henrique, como o time olímpico, são outras baixas. Em compensação, o volante Maicon deve voltar a estar à disposição de Renato Gaúcho.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio encara o Fortaleza. A partida será disputada no sábado, às 19h, no Centenário, em Caxias do Sul, já que a Arena está cedida a Conmebol porque será uma das sedes da Copa América.