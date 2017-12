Barrios revela que não fica no Grêmio: “Me avisaram há dois meses”

Lucas Barrios fez a sua última partida com a camisa do Grêmio neste sábado, na derrota por 1 a 0 para o Real Madrid, pela final do Mundial de Clubes, em Abu Dhabi. Ao passar pela zona mista, o atacante fortemente criticado pela torcida nos últimos tempos decidiu abrir o jogo e revelou que não seguirá no Tricolor gáucho, uma vez que ele foi avisado há dois meses que não estava nos planos do clube para 2018.

“Fiquei sabendo há dois meses. Hoje é um dia um pouco triste, não queria me despedir assim. Me falaram que estava liberado para falar com outros clubes. Fiquei muito feliz por essa minha passagem no Rio Grande do Sul, em uma grande instituição”, afirmou Barrios.

O atacante paraguaio não balança as redes desde o último dia 20 de setembro, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo. Graças a ele, inclusive, que o Tricolor foi à semifinal. Coincidência ou não, depois que recebeu a notícia de que não permaneceria no clube, não fez mais gols.

“Eu me doei ao máximo, nesse último jogo eu fui para a briga, como se diz. Não estava 100%, acabei de me recuperar de uma lesão. Quando você sai de uma lesão, não volta do mesmo jeito. Me sacrifiquei pelo time, sabia que poderia estar exposto às críticas, mas prefiro ficar exposto às críticas e ajudar o time. Estou feliz de ser o goleador do time junto com o Luan, não tenho nada a reclamar, fico feliz por ter conquistado a Libertadores. A vida segue e vou seguir trabalhando como sempre trabalhei”, completou.

Lucas Barrios foi o primeiro atleta a aparecer pela zona mista. Enquanto todo o grupo permaneceu no vestiário, o atacante passou rapidamente para conversar com a imprensa e não teve papas na língua ao comentar sobre o seu futuro mesmo após o Grêmio ter acabado de perder a final do Mundial para o Real Madrid.