Arthur treina e pode reforçar o Grêmio contra o Santos

Após vencer o Palestino pela Sul-Americana na noite desta quarta-feira, o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho nesta quinta para iniciar a preparação com foco no duelo contra o Santos, marcado para as 19h (de Brasília) deste sábado. Nas atividades desta manhã, o técnico Luís Castro contou com reforços importantes.

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Como foi o treino

Após exercícios de força na academia, os titulares do confronto desta quarta realizaram atividades regenerativas. O restante foi a campo para dinâmicas de corrida e trocas de passes curtos com transição de posições e finalizações. Em seguida, o grupo foi dividido em três para um exercício em campo reduzido visando posse e retomada de bola, com finalização à distância.

Por fim, foram feitas atividades de lançamentos com conclusão em cabeceios com marcação, além de um coletivo com um jogador coringa.

Desfalques e retornos.

O treino contou com a presença de Arthur e Villasanti, recuperados respectivamente de uma lesão muscular no reto femoral e de uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Além deles, Marlon, que fraturou o tornozelo direito, realizou sua primeira caminhada em campo desde a lesão.

Os dois meio-campistas, no entanto, ainda não têm presença confirmada para enfrentar o Peixe, em duelo que o Grêmio conta com uma larga lista de desfalques: Gabriel Mec, Pedro Gabriel, André Henrique (suspensos), Nardoni (lesão no posterior da coxa), Balbuena (lesão na coxa), João Pedro (fratura no tornozelo) e Gabriel Grando (fratura no dedo da mão).

Situação na tabela

O Grêmio mira voltar a vencer pelo Brasileirão após três rodadas. A equipe gaúcha é a 18ª colocada da competição com 18 pontos, empatada com o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Próximo jogo

Grêmio x Santos (17ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 23/05 (sábado), às 19h (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)