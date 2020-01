Ancelotti liga para Cebolinha e clube inglês prepara oferta

O Everton, da Inglaterra, pretende contratar o atacante Everton Cebolinha, do Grêmio. O clube europeu prepara uma proposta na casa dos 30 milhões de euros, cerca de R$ 136 milhões, para contar com o brasileiro de 23 anos já nesta janela de transferências.

A Gazeta Esportiva também apurou que o experiente técnico italiano Carlo Ancelotti, que recentemente assumiu o elenco, ligou para o atacante e conversou diretamente com o jogador. Caso a negociação se concretize, Everton Cebolinha será companheiro de Richarlison, outro brasileiro da equipe.

Depois da disputa da Copa América, o camisa 11 do Grêmio consolidou a boa fase e ficou muito próximo de acertar com outro clube inglês, o Arsenal. Porém, o atacante teve problemas com seu ex-empresário, Gilmar Veloz, com quem rompeu contrato em agosto; o caso atrapalhou o desdobramento da negociação.

Ainda em 2019, o Borussia Dortmund também se interessou pelo brasileiro e estava planejando oferecer uma proposta de 34 milhões de euros, cerca de R$ 154,2 milhões. Mas, um imbróglio do clube alemão com a UEFA impediu que a compra fosse concretizada.

No elenco principal do Grêmio desde 2014, Everton ganhou mais projeção após boa Copa América com a Seleção Brasileira em 2019. O atacante terminou o torneio como titular, na vaga que seria de Neymar, cortado por lesão, e passou a ser nome frequente nas listas de Tite. No Tricolor Gaúcho, foram 57 jogos na última temporada, com 20 gols marcados.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com