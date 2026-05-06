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Amuzu é convocado pela Gana e pode desfalcar o Grêmio em dois jogos

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Foto por JUAN MABROMATA / AFP
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 06/05/2026 às 19:34

O Grêmio pode ter um desfalque importante para os próximos compromissos da temporada. O atacante Francis Amuzu foi convocado pela seleção de Gana para um amistoso contra o México, no dia 22 de maio, e pode ficar fora de duas partidas do Tricolor.

Possível desfalque

Com a convocação, Amuzu não deve estar à disposição para dois jogos do Tricolor no mês de maio. A equipe entra em campo no dia 20, contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, e no dia 23, diante do Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Esta foi a primeira convocação do jogador desde que se tornou profissional. Quando jovem, Francis atuou pelas categorias de base da Seleção Belga.

Bom momento

O atacante vem vivendo um bom momento com a camisa gremista. Nos últimos cinco jogos, Francis anotou três gols e ajudou a equipe a conquistar quatro vitórias no período. Desde que chegou ao clube, em 2025, foram 57 jogos, 11 gols marcados e seis assistências distribuídas.

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