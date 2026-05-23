Goleiro falha, Novorizontino vence Ceará e entra no G6 da Série B

Na tarde deste sábado, o Novorizontino venceu o Ceará por 2 a 1, no Estágio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Situação do confronto

Com o resultado, o Novorizontino chega aos 16 pontos e entra no G6, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Já o Ceará continua na décima colocação, com 13 pontos.

📝RESUMO DO JOGO

🟡⚫ NOVORIZONTINO 2 x 1 CEARÁ ⚫⚪

🏆 Competição: Série B | Rodada 10

🏟️ Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Matheus Bianqui, aos 7' do 1ºT (Novorizontino)

⚽ Melk, aos 44' do 1ºT (Ceará)

⚽Juninho, aos 42' do 2ºT (Novorizontino)

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Expulsão

🟥 Sánchez, aos 33' do 2ºT (Ceará)

Como foi o jogo?

O Novorizontino saiu na frente logo aos sete minutos, quando Matheus Bianqui arriscou de longe e o goleiro Bruno Ferreira falhou feio. Aos 44, Fernandinho recebeu de Matheus Araújo e rolou para Melk empatar com um chute rasteiro.

Já na etapa complementar, aos 33 minutos, Sanchez foi expulso após acertar um carrinho perigoso em Ronald Barcellos, deixando o Ceará com um a menos.

Oito minutos depois, em superioridade numérica, o Novorizontino fez o gol da vitória. Alemão cobrou lateral para dentro da área e a defesa rebateu. Na sobra, Juninho acertou um belo chute de primeira.

Próximos jogos

Novorizontino

Chapecoense x Novorizontino | Copa Sul-Sudeste

Data e hora: 27/5 (quarta), às 19h (de Brasília)

Local: Arena Condá, Santa Catarina

Ceará