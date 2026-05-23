Goleiro falha, Novorizontino vence Ceará e entra no G6 da Série B

Na tarde deste sábado, o Novorizontino venceu o Ceará por 2 a 1, no Estágio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Situação do confronto
Com o resultado, o Novorizontino chega aos 16 pontos e entra no G6, mas ainda pode ser ultrapassado até o fim da rodada. Já o Ceará continua na décima colocação, com 13 pontos.
📝RESUMO DO JOGO
🟡⚫ NOVORIZONTINO 2 x 1 CEARÁ ⚫⚪
🏆 Competição: Série B | Rodada 10
🏟️ Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
📅 Data: 23 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Matheus Bianqui, aos 7' do 1ºT (Novorizontino)
- ⚽ Melk, aos 44' do 1ºT (Ceará)
- ⚽Juninho, aos 42' do 2ºT (Novorizontino)
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Expulsão
- 🟥 Sánchez, aos 33' do 2ºT (Ceará)
Como foi o jogo?
O Novorizontino saiu na frente logo aos sete minutos, quando Matheus Bianqui arriscou de longe e o goleiro Bruno Ferreira falhou feio. Aos 44, Fernandinho recebeu de Matheus Araújo e rolou para Melk empatar com um chute rasteiro.
Já na etapa complementar, aos 33 minutos, Sanchez foi expulso após acertar um carrinho perigoso em Ronald Barcellos, deixando o Ceará com um a menos.
Oito minutos depois, em superioridade numérica, o Novorizontino fez o gol da vitória. Alemão cobrou lateral para dentro da área e a defesa rebateu. Na sobra, Juninho acertou um belo chute de primeira.
Próximos jogos
Novorizontino
- Chapecoense x Novorizontino | Copa Sul-Sudeste
- Data e hora: 27/5 (quarta), às 19h (de Brasília)
- Local: Arena Condá, Santa Catarina
Ceará
- Ceará x Operário | 11ª rodada do Camp. Brasileiro Série B
- Data e hora: 31/5 (domingo), às 16h (de Brasília)
- Local: Arena Castelão, Ceará