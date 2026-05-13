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Tadeu sofre grave lesão e desfalca o Goiás por tempo indeterminado

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Foto: Divulgação/ Goiás
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/05/2026 às 14:04

Nesta quarta-feira, o Goiás confirmou que o goleiro Tadeu sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda. A contusão ocorreu no final da derrota para o Cruzeiro, na última terça, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, no Mineirão.


Segundo o clube goiano, Tadeu realizará, na tarde desta quarta, a imobilização da lesão. O arqueiro tem retorno para Goiânia marcado para esta quinta-feira, quando passará por novos exames para definir o processo de tratamento e o tempo de recuperação.

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Relembre o momento da lesão

Aos 45 minutos do segundo tempo, Tadeu se envolveu em uma dividida com o atacante Neíser Villareal, sentiu a lesão e teve que deixar o Mineirão de ambulância.

Sem substituições disponíveis, o volante Filipe Machado assumiu a função de goleiro nos minutos finais da partida.

Números na temporada

Aos 34 anos, Tadeu defende o Goiás desde 2019, onde se tornou ídolo da torcida com atuações consistentes.

Na atual temporada, o goleiro disputou 27 partidas e sofreu 23 gols.

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