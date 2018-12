Ney Franco explica saída do Goiás e despista sobre futuro

Depois de uma incrível recuperação com o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro e o acesso à elite nacional, Ney Franco decidiu deixar o clube. Agora, o treinador busca um novo desafio no futebol.

“A gente espera voltar pro mercado, em um grande time de Série A do futebol brasileiro e fazer boas campanhas no próximo clube”, afirmou o treinador em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva. “Eu não estou negociando com nenhum clube, mas se aparecer alguma possibilidade e um interesse mútuo, eu posso assumir o time sem problema nenhum”, completou.

O clube goiano terminou na quarta colocação da Segundona, com 60 pontos. Quando assumiu, Ney encontrou o clube na zona de rebaixamento e pensando apenas em fugir da queda. O comandante falou sobre a recuperação e seu ressurgimento no cenário nacional.

“Para mim foi um desafio pessoal. Eu estava nos Estados Unidos e já vinha estudando o histórico do Goiás. Foi um trabalho muito difícil. Eu avalio que foi um recomeço para mim porque foi trabalho consistente, com muita qualidade”, destacou o treinador campeão da Sul-Americana com o São Paulo, em 2012.

Apesar da expressiva campanha e do tão sonhado acesso à Série A, Ney Franco decidiu não renovar seu contrato com o Goiás. O treinador explicou os motivos de sua saída e destacou o lado emocional.

“Primeiramente foi uma decisão difícil de ser tomada. Em dois aspectos não quis renovar o contrato: primeiro porque eu tenho uma academia de futebol nos Estados Unidos. Outro aspecto foi o envolvimento emocional com esse grupo. A gente sabe que para a próxima temporada teremos que fazer uma mudança muito grande no elenco e eu não me sinto confortável em fazer essas trocas”, concluiu Ney Franco.

*Especial para a Gazeta Esportiva