Em briga direta pela Libertadores, Inter recebe o Goiás pelo Brasileirão

O final do Brasileirão se aproxima, e a briga por uma vaga na Taça Libertadores do ano que vem promete ser emocionante. Nesta quarta-feira, Internacional e Goiás travam um duelo direto nessa disputa, em um jogo que promete muita emoção pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Colorado tenta não se distanciar do G-6. Com 51 pontos, o time é o sétimo colocado, um ponto atrás do São Paulo, que é o sexto. Uma vitória em casa contra um concorrente que está próximo na tabela seria importante para ganhar moral e afastar a desconfiança nessa reta final, porque o Inter vem de dois empates seguidos, contra Corinthians e Fortaleza.

Para a partida, Zé Ricardo terá três desfalques confirmados. Rodrigo Lindoso e Rafael Sóbis estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e não jogam. William Potker, com uma lesão na coxa esquerda, também fica de fora. Bruno Silva e Rithely são os principais candidatos à vaga no meio-campo. No ataque, Nico López pode fazer seu retorno. Ele não atuou na última rodada por conta de uma amigdalite.

Do outro lado, o Goiás corre por fora na briga pela Libertadores. Com 46 pontos, o clube aparece em nono, mais ainda acredita na classificação, depois da grande vitória por 4 a 3 sobre o Bahia, no último final de semana.

Para manter vivo o sonho, Ney Franco terá todos os atletas disponíveis e escala o Esmeraldino com força máxima. Alan Ruschel voltará a ser relacionado depois de cumprir suspensão na última partida.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X GOIÁS

Local: Estádio Beira Rio, em Porto Alegre (RS)

Data: 27 de novembro de 2019 (quarta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN), Fabiano da Silva Ramires (ES), Eleno Gonzalez Tadeschini (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Edenílson, Bruno Silva (Rithely) e D’Alessandro; Patrick, Paolo Guerrero e Nico López.

Técnico: Zé Ricardo

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Thalles; Michael, Rafael Moura e Leandro Barcia.

Técnico: Ney Franco