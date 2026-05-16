Goiás vence Botafogo-SP e entra no G6 da Série B

Neste sábado, o Goiás venceu o Botafogo-SP por 1 a 0, no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela nona rodada da Série B do Brasileirão.
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Situação da tabela
Com a vitória, o Goiás vai a 13 pontos e assume a quinta colocação do campeonato. Já o Botafogo-SP permanece com nove, ocupa a 16ª colocação e pode entrar na zona de rebaixamento até o fim da rodada.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪GOIÁS 1 X 0 BOTAFOGO-SP🔴⚪⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9
🏟️ Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
📅 Data: 16 de maio de 2026 (Sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Kadu, aos 28' do 2ºT (Goiás)
Como foi o jogo
Jogando em casa, o Goiás foi superior e dominou as ações ofensivas da partida. O gol da vitória veio apenas no segundo tempo, aos 28 minutos, com Kadu, que aproveitou cobrança de escanteio de Esli Garcia e cabeceou para superar o goleiro Jordan.
Próximos jogos
🟢⚪Goiás⚪🟢
⚔️ Jogo: Avaí x Goiás
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio da Ressacada, Florianópolis (SC)
🔴⚪⚫Botafogo-SP⚫⚪🔴
⚔️ Jogo: Botafogo-SP x Athletic
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 10
📅 Data: 25 de maio de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto (SP)