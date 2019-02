Goiás aprova construção de novo estádio com capacidade para 20 mil pessoas

O Goiás apresentou e aprovou o projeto de seu novo estádio em assembleia extraordinária realizada neste sábado na sede do clube. O conselho deliberativo do Esmeraldino analisou a proposta e votou a favor da destinação de verbas para o início da construção do estádio Hailé Pinheiro, nome de um dos presidentes mais famosos da história do clube.

A nova casa do Goiás terá capacidade para receber 20 mil torcedores e, na realidade, será uma completa reforma e ampliação do atual estádio da Serrinha, que é de propriedade esmeraldina. A arena será localizada no bairro Bela Vista da cidade de Goiânia.

A previsão é de que o estádio seja construído em etapas e que a obra seja entregue integralmente em até 36 meses (três anos). Neste período, o Goiás deverá jogar suas partidas no Serra Dourada e no estádio Olímpico.

O projeto arquitetônico é de Paulo Renato Alves e terá uma estrutura com três restaurantes, bares temáticos, camarotes, estacionamento para três mil veículos. O estádio também terá o Espaço Mulher, local com serviços de cabeleireiro, maquiador e massoterapeuta totalmente grátis.