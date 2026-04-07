Em casa, Goiás vence o Criciúma e assume a liderança da Série B

Nesta segunda-feira, o Goiás venceu o Criciúma por 1 a 0 pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada no Estádio da Serrinha, e assumiu a liderança da competição. Cadu marcou o gol do time da casa.

⏱️ 2T | 13’ CADDDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU PROOOOOOOOOOO GOIÁSSSSSSSSSSSS, ABRIUUUUUUUUUUUUUUU O PLACARRRRRRRRRRRRRRRRRR! GEC 1️⃣ x 0️⃣ CEC#GECxCEC#BrasileirãoB — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 7, 2026

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Situação da tabela

Com o resultado registrado em Goiânia, o Goiás assume a liderança da Série B, com sete pontos em três jogos. Enquanto isso, o Criciúma é o 12° da competição com quatro pontos.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪GOIÁS 1 X 0 CRICIÚMA🟡 ⚫

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 3

🏟️ Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

📅 Data: 06 de abril de 2026 (segunda-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Cadu, aos 13' do 2°T (Goiás)

Como foi o jogo

Os donos da casa tiveram mais posse de bola no primeiro tempo e criaram uma boa oportunidade com Gegê, que parou no goleiro Airton. O Goiás abriu o placar aos 13 minutos da segunda etapa. Cadu roubou a bola após saída de jogo errada da equipe do Criciúma e arriscou para o gol. A bola desviou na zaga e foi para a direita nos pés de Anselmo Ramon, que tocou no meio para Cadu, que desta vez finalizou e marcou.

Próximos jogos

🟢⚪Goiás ⚪🟢

⚔️ Jogo: Juventude x Goiás

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4

📅 Data: 11 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi

🟡⚫ Criciúma ⚫🟡

⚔️ Jogo: Criciúma x Botafogo-SP

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4

📅 Data: 10 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse