Em casa, Goiás vence o Criciúma e assume a liderança da Série B

Nesta segunda-feira, o Goiás venceu o Criciúma por 1 a 0 pela terceira rodada da Série B do Brasileirão, em partida disputada no Estádio da Serrinha, e assumiu a liderança da competição. Cadu marcou o gol do time da casa.
⏱️ 2T | 13’
CADDDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU PROOOOOOOOOOO GOIÁSSSSSSSSSSSS, ABRIUUUUUUUUUUUUUUU O PLACARRRRRRRRRRRRRRRRRR!
GEC 1️⃣ x 0️⃣ CEC#GECxCEC#BrasileirãoB
— Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) April 7, 2026
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da tabela
Com o resultado registrado em Goiânia, o Goiás assume a liderança da Série B, com sete pontos em três jogos. Enquanto isso, o Criciúma é o 12° da competição com quatro pontos.
📋 Resumo do jogo
🟢⚪GOIÁS 1 X 0 CRICIÚMA🟡⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 3
🏟️ Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
📅 Data: 06 de abril de 2026 (segunda-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
Gols
⚽ Cadu, aos 13' do 2°T (Goiás)
Como foi o jogo
Os donos da casa tiveram mais posse de bola no primeiro tempo e criaram uma boa oportunidade com Gegê, que parou no goleiro Airton. O Goiás abriu o placar aos 13 minutos da segunda etapa. Cadu roubou a bola após saída de jogo errada da equipe do Criciúma e arriscou para o gol. A bola desviou na zaga e foi para a direita nos pés de Anselmo Ramon, que tocou no meio para Cadu, que desta vez finalizou e marcou.
Próximos jogos
🟢⚪Goiás⚪🟢
⚔️ Jogo: Juventude x Goiás
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
📅 Data: 11 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Alfredo Jaconi
🟡⚫Criciúma⚫🟡
⚔️ Jogo: Criciúma x Botafogo-SP
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Heriberto Hülse