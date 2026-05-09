Com um a menos, Goiás supera o Vila Nova e volta a vencer pela Série B

Após sofrer quatro derrotas seguidas, o Goiás enfim voltou a vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro na tarde deste sábado. No Estádio da Serrinha, mesmo com um jogador a menos, o time da casa ganhou o clássico contra o Vila Nova por 1 a 0, pela oitava rodada.

Situação da tabela

Com a vitória, o Goiás saiu da zona de rebaixamento e alcançou a oitava posição, com 10 pontos. O Vila Nova, por sua vez, perdeu a primeira na Série B e ficou com 13 pontos, no quarto lugar.

📝RESUMO DO JOGO

🟢⚪ GOIÁS 1 x 0 VILA NOVA 🔴⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro Série B | Rodada 8

🏟️ Local: Estádio da Serrinha, Goiânia

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

Gols

⚽ Anselmo Ramon, aos 34' do 2ºT (Goiás)

Expulsão

🟥 Ramon Menezes, aos 22' 2ºT (Goiás)

Como foi o jogo?

No fim do primeiro tempo, o Goiás teve a melhor chance da partida. Lucas Lima fez cruzamento preciso para Lucas Rodrigues, que subiu livre, mas errou o tempo da bola e acabou cabeceando por cima do gol.

Aos 22 minutos da etapa complementar, o Goiás ficou com um jogador, já que Ramon Menezes recebeu o segundo cartão amarelo após cometer faltas em sequência.

Mesmo em inferioridade numérica, o time da casa marcou o gol da vitória aos 34 minutos. Diego Caito recebeu de Lourenço e cruzou na medida para Anselmo Ramon completar de carrinho.

Próximos jogos

Goiás

Cruzeiro x Goiás| Jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil

Data e hora: 12/5 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte

Vila Nova

Vila Nova x Anápolis | Quartas de final da Copa Verde

Data e hora: 13/5 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia

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