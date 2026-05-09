Galatasaray vence Antalyaspor e é campeão turco pelo quarto ano seguido

O Galatasaray conquistou neste sábado o quarto título consecutivo do Campeonato Turco, igualando seu recorde anterior, ao vencer em casa o Antalyaspor por 4 a 2.
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— 26x Turkish Champions 🟡🔴 (@Galatasaray) May 9, 2026
O clube de Istambul, que tem quatro pontos de vantagem sobre o arquirrival Fenerbahçe, faltando uma rodada para o fim do campeonato, havia dado um grande passo rumo ao título ao bater o Fener por 3 a 0, duas rodadas antes.
Comandado pelo artilheiro Victor Osimhen, o Galatasaray também consegue uma vaga direta na próxima edição da fase de liga da Champions.
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Recorde histórico e crise no rival
O clube mais vitorioso da Turquia já havia conquistado quatro títulos consecutivos nos anos 1990.
Sem ser campeão há 12 anos, a maior seca de sua história, o Fenerbahçe demitiu o treinador e o diretor esportivo no dia seguinte à derrota no clássico, no final de abril.
O Fener, que em janeiro se reforçou com os franceses N'Golo Kanté e Matteo Guendouzi, pode dispensar o goleiro brasileiro Ederson na próxima janela de transferências, após um final de temporada catastrófico.
*Por AFP