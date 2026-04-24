Gabriel Sara projeta “clima de Copa do Mundo” em clássico na Turquia

Visando o clássico contra o Fenerbahçe, Gabriel Sara comentou a reta final do Campeonato Turco. O Galatasaray é o líder da competição, com 71 pontos, a quatro rodadas do final.



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"Além da importância na tabela, que é imensa, esse clássico tem sempre um valor único por aqui, mesmo que fosse em um amistoso. O clima em Istambul durante a semana é o de uma final de Copa do Mundo, e é impossível ficar indiferente.", disse Sara.

"Vamos ter o apoio da nossa torcida, que faz toda a diferença, e queremos desfrutar da ocasião para dar esse passo importante por mais um título, que seria histórico e especial para todos no clube.", falou.

Seleção Brasileira

Convocado para a Seleção Brasileira na última Data FIFA, o meia falou sobre a oportunidade de representar o Brasil. Carlo Ancelotti anunciará a convocação final para a Copa do Mundo no dia 18 de maio.

“Vestir a camisa da Seleção é uma honra enorme, que eu enxergo como uma conquista diária, fruto daquilo que construí desde o São Paulo, da minha passagem pelo futebol inglês e agora aqui na Turquia. Disputar uma Copa do Mundo é um sonho que pretendo realizar com muito trabalho e dedicação.”, finalizou Sara.