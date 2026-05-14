França divulga lista de convocados para a Copa do Mundo; confira

A primeira campeã mundial está convocada para a Copa de 2026. Anunciada na tarde desta quinta-feira, o técnico Didier Deschamps divulgou a lista dos 26 jogadores da França para o torneio. Dentre os nomes, os principais são os dos campeões mundiais Kylian Mbappé e o de N'Golo Kanté.

A seleção da França foi uma das primeiras a garantir a vaga para a Copa do Mundo. Nas eliminatórias europeias, a equipe de Deschamps ficou em primeiro lugar, com cinco vitórias e um empate. Para se classificar para o Mundial, a equipe enfrentou Ucrânia, Islândia e Azerbaijão.

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A França estreia na Copa do Mundo no dia 16 de junho, contra a seleção do Senegal. Além da equipe africana, Iraque e Noruega são as outras seleções do Grupo I.

Confira a lista dos convocados: