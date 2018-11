Rogério Ceni renova com o Fortaleza para 2019

O Mito fica. Nesta sexta-feira, o Fortaleza anunciou a renovação com o técnico Rogério Ceni, após a conquista da Série B de 2018. O treinador fez algumas exigências em relação a melhorias estruturais e maiores investimentos que permitissem uma equipe competitiva para a disputa da Série A no ano que vem.

Em dezembro de 2017, Ceni foi anunciado para ser técnico do Tricolor. Antes do início da Série B, o Leão do Pici não era cogitado para sequer brigar pelo acesso. O trabalho brilhante de Rogério conduziu a equipe ao título da segunda divisão.

Anteriormente, o comandante fracassou treinando o São Paulo, deixando o Tricolor do Morumdi em 17º lugar no Campeonato Brasileiro, além das eliminações para Corinthians e Cruzeiro e Defensa y Justicia no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana.

Em 2019, o Fortaleza disputará o Campeonato Cearense, Copa do Brasil, a partir das oitavas de final e o Campeonato Brasileiro. Inclusive fazendo o clássico contra o rival Ceará na elite do futebol nacional.