Osvaldo anuncia retorno ao Fortaleza

O atacante Osvaldo anunciou, nesta sexta-feira, através da rede social que está retornando para o Fortaleza. O novo contrato será de dois anos. O jogador foi liberado pelo Buriram United, da Tailândia, e era pretendido por Ceará e Fortaleza.

Ele retorna para o clube que o revelou em 2006. Em 2008 saiu para os Emirados Árabes Unidos e fora do país jogou ainda em Portugal, Arábia Saudita e a última passagem pela Tailândia, onde foi campeão nacional. No Brasil, atuou no Ceará em 2011 e foi destaque na Série A, atraindo o interesse do São Paulo. Ele atuou ainda por Fluminense e Sport.

Mesmo com o interesse do Ceará, Osvaldo preferiu retornar para o Tricolor do Pici por amor e gratidão. Ele atuou pelo clube no Campeonato Cearense e fez parte da campanha do título da Série B de 2018 pelo Fortaleza. Marcou um gol em cada competição.