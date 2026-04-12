Fortaleza marca no fim, bate São Bernardo e vence a segunda seguida na Série B

O Fortaleza foi buscar a vitória fora de casa contra o São Bernardo por 1 a 0, neste domingo, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Juan Miritello anotou o único gol na reta final do jogo.
FIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMM DE JOGO! COM GOL DE MIRITELLO, FORTALEZA VENCE A EQUIPE DO SÃO BERNARDO FORA DE CASA E SOMA 3 PONTOS IMPORTANTES NA SEQUÊNCIA DA SÉRIE B!
⚽️ Miritello#FortalezaEC pic.twitter.com/kdVz4D62NU
— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 12, 2026
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Situação da tabela
Com o resultado, o Fortaleza chega aos sete pontos e ocupa a sétima colocação. Já o São Bernardo é o 14º, com quatro.
📋 Resumo do jogo
🟡⚫SÃO BERNARDO 0 X 1 FORTALEZA🔵⚪🔴
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Juan Miritello, aos 42' do 2ºT (Fortaleza)
Como foi o jogo
Em um primeiro tempo com chances para ambas as equipes, o São Bernardo teve a melhor oportunidade de gol aos 21 minutos, mas a cabeçada de Pedro Vitor acertou a trave.
Aos 42 da etapa complementar, Juan Miritello aproveitou cruzamento de Paulo Baya mal afastado pelo goleiro Alex Alves e empurrou para fazer o gol da vitória do Fortaleza.
Próximo jogos
🟡⚫São Bernardo⚫🟡
⚔️ Jogo: São Bernardo x Cianorte
🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 4
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília
🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio
🔵⚪🔴Fortaleza🔴⚪🔵
⚔️ Jogo: América-RN x Fortaleza
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 4
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena das Dunas
Mais resultados da Série B neste domingo
- América-MG 0 x 3 Novorizontino
- Operário o x 0 Cuiabá