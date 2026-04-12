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Fortaleza marca no fim, bate São Bernardo e vence a segunda seguida na Série B

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Foto: Janes Carvalho / São Bernardo
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/04/2026 às 20:16

O Fortaleza foi buscar a vitória fora de casa contra o São Bernardo por 1 a 0, neste domingo, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Juan Miritello anotou o único gol na reta final do jogo.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Fortaleza chega aos sete pontos e ocupa a sétima colocação. Já o São Bernardo é o 14º, com quatro.

📋 Resumo do jogo 

🟡⚫SÃO BERNARDO 0 X 1 FORTALEZA🔵⚪🔴

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4
🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 18h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Juan Miritello, aos 42' do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo 

Em um primeiro tempo com chances para ambas as equipes, o São Bernardo teve a melhor oportunidade de gol aos 21 minutos, mas a cabeçada de Pedro Vitor acertou a trave.

Aos 42 da etapa complementar, Juan Miritello aproveitou cruzamento de Paulo Baya mal afastado pelo goleiro Alex Alves e empurrou para fazer o gol da vitória do Fortaleza.

Próximo jogos

🟡⚫São Bernardo⚫🟡

⚔️ Jogo: São Bernardo x Cianorte
🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 4
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília
🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio

🔵⚪🔴Fortaleza🔴⚪🔵

⚔️ Jogo: América-RN x Fortaleza
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 4
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena das Dunas 

Mais resultados da Série B neste domingo

  • América-MG 0 x 3 Novorizontino
  • Operário o x 0 Cuiabá

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