Fortaleza marca no fim, bate São Bernardo e vence a segunda seguida na Série B

O Fortaleza foi buscar a vitória fora de casa contra o São Bernardo por 1 a 0, neste domingo, pela quarta rodada da Série B do Brasileirão. Juan Miritello anotou o único gol na reta final do jogo.

FIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMM DE JOGO! COM GOL DE MIRITELLO, FORTALEZA VENCE A EQUIPE DO SÃO BERNARDO FORA DE CASA E SOMA 3 PONTOS IMPORTANTES NA SEQUÊNCIA DA SÉRIE B! ⚽️ Miritello#FortalezaEC pic.twitter.com/kdVz4D62NU — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 12, 2026

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Situação da tabela

Com o resultado, o Fortaleza chega aos sete pontos e ocupa a sétima colocação. Já o São Bernardo é o 14º, com quatro.

📋 Resumo do jogo

🟡⚫ SÃO BERNARDO 0 X 1 FORTALEZA 🔵⚪🔴

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 4

🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo (SP)

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h (de Brasília)

Gols

⚽ Juan Miritello, aos 42' do 2ºT (Fortaleza)

Como foi o jogo

Em um primeiro tempo com chances para ambas as equipes, o São Bernardo teve a melhor oportunidade de gol aos 21 minutos, mas a cabeçada de Pedro Vitor acertou a trave.

Aos 42 da etapa complementar, Juan Miritello aproveitou cruzamento de Paulo Baya mal afastado pelo goleiro Alex Alves e empurrou para fazer o gol da vitória do Fortaleza.

Próximo jogos

🟡⚫ São Bernardo ⚫🟡

⚔️ Jogo: São Bernardo x Cianorte

🏆 Competição: Copa Sul-Sudeste - Rodada 4

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília

🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio

🔵⚪🔴 Fortaleza 🔴⚪🔵

⚔️ Jogo: América-RN x Fortaleza

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Rodada 4

📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena das Dunas

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