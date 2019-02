Fortaleza leva virada do Atlético Cearense e desperdiça chance de liderar

O Fortaleza teve muita dificuldade na partida deste domingo, contra o Atlético, no Castelão, e perdeu por 2 a 1 pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O time comandado por Rogério Ceni começou muito bem, abrindo o placar logo no primeiro minuto, mas acabou tomando a virada.

O Tricolor de Aço desperdiçou a chance de assumir a liderança e ficou na terceira colocação do Campeonato Cearense, com seis pontos, mesmo número de Ferroviário e Ceará, que levam vantagem nos critérios de desempate. O Vozão ainda jogará na rodada, na quarta-feira. Já o Atlético se recupera, ocupa a quarta posição e visita o Horizonte na próxima rodada.

No primeiro minuto de jogo, o Fortaleza abriu o placar. Edinho cruzou e Júnior Santos fez o gol de cabeça. O time não fez pressão e relaxou na partida. Criou algumas oportunidades, mas tomou o gol de empate aos 27 minutos. Tairone lançou Valdo Bacabal, que aproveitou que o goleiro estava adiantado e chutou por cobertura.

O Fortaleza teve muita dificuldade para finalizar as jogadas e ficou só tocando a bola no meio de campo. O Atlético aproveitou e virou o jogo aos 34 minutos. Danielzinho fez boa jogada pela direita, passou por dois e chutou no canto direito, sem chance para o goleiro.

No segundo tempo, o Fortaleza iniciou uma pressão. O clube mandante se apoiou na vantagem conquistada no primeiro tempo e recuou a linha de marcação, só esperando recuperar a bola para sair no contra-ataque. O lateral Carlinhos foi substituído aos cinco minutos. O jogador passou mal por conta do calor.

A equipe do Atlético conseguiu fazer o terceiro, de cabeça, após cobrança de falta, mas Valdo estava em posição irregular e o árbitro anulou corretamente. O time de Rogério Ceni continuou com muita dificuldade para criar situações de perigo. Nos minutos finais, a equipe foi para o ataque e abusou das jogadas pelas laterais, mas quem comemorou a vitória foi o Atlético.