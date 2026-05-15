Fortaleza erra pênalti, mas empata com CRB e segue na Copa do Brasil

O Fortaleza está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, com a vantagem do empate, o time cearense errou um pênalti, mas garantiu a ida à próxima fase com o empate por 0 a 0 com o CRB, no Estádio Rei Pelé.
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Situação do confronto
O Fortaleza avançou graças ao triunfo por 2 a 1 alcançado no Castelão. Com presença garantida nas oitavas, a equipe espera pelo sorteio que definirá seu próximo adversário.
📋 Resumo do jogo
🔴⚪ CRB 0 X 0 FORTALEZA 🔴🔵
🏆 Competição: Copa do Brasil - 5ª fase
🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 20h (de Brasília)
Como foi o jogo?
O Fortaleza levou perigo no primeiro tempo através de Miritello e Pochettino, mas o goleiro Vitor Caetano viveu noite inspirada e manteve o placar inalterado em Maceió.
Aos 37 minutos da etapa complementar, Rodriguinho foi derrubado por Guilherme Pato dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Miritello foi para a cobrança e mandou por cima do gol. Com a vantagem do empate, o Fortaleza garantiu a classificação.
Próximas partidas
CRB
Jogo: Sport x CRB
Campeonato: Brasileirão Série B - 9ª rodada
Data: 17/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)