Fortaleza erra pênalti, mas empata com CRB e segue na Copa do Brasil

O Fortaleza está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira, com a vantagem do empate, o time cearense errou um pênalti, mas garantiu a ida à próxima fase com o empate por 0 a 0 com o CRB, no Estádio Rei Pelé.

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Situação do confronto

O Fortaleza avançou graças ao triunfo por 2 a 1 alcançado no Castelão. Com presença garantida nas oitavas, a equipe espera pelo sorteio que definirá seu próximo adversário.

📋 Resumo do jogo

🔴⚪ CRB 0 X 0 FORTALEZA 🔴🔵

🏆 Competição: Copa do Brasil - 5ª fase

🏟️ Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

📅 Data: 14 de maio de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Como foi o jogo?

O Fortaleza levou perigo no primeiro tempo através de Miritello e Pochettino, mas o goleiro Vitor Caetano viveu noite inspirada e manteve o placar inalterado em Maceió.

Aos 37 minutos da etapa complementar, Rodriguinho foi derrubado por Guilherme Pato dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Miritello foi para a cobrança e mandou por cima do gol. Com a vantagem do empate, o Fortaleza garantiu a classificação.

Próximas partidas

CRB

Jogo: Sport x CRB

Campeonato: Brasileirão Série B - 9ª rodada

Data: 17/05 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE)