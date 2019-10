Fortaleza encerra preparação no CT do Palmeiras para encarar Avaí

O Fortaleza de Rogério Ceni encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Avaí pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (Brasília) desta quarta-feira, na Ressacada, em Florianópolis.

Após empate em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, a equipe cearense viajou para São Paulo e treino na segunda e nesta terça-feira no Centro de Treinamento do Palmeiras, na Zona Oeste da capital paulista.

“É um jogo difícil, importante para nós e que acho que define o que vem pela frente. É uma final como cada jogo que vem a partir de agora. O time está comprometido e sabe o que significa esse jogo para nós, para o clube e a torcida”, disse o zagueiro Quintero para as redes sociais do clube.

Na 14ª posição do Brasileiro, o Fortaleza enfrenta o lanterna Avaí lutando para se afastar da zona do rebaixamento. O Leão soma 32 pontos, três a mais que o Cruzeiro, primeira equipe dentro do Z4.