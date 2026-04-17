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Fora de casa, Fortaleza empata com o América-RN pela Copa do Nordeste

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Foto: Cristiano Santos/FEC
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 16/04/2026 às 21:09

Nesta quinta-feira, o Fortaleza empatou com o América-RN em 1 a 1, no Estádio José Américo de Almeida Filho, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Carlos Coppetti marcou o gol do time da casa, enquanto Gustavo (contra) fez para a equipe cearense.

Situação da tabela

Com o resultado, o América segue na quarta colocação do Grupo C com cinco pontos. Já o Fortaleza ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com sete pontos, empatado com o ABC e com o Retrô.

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📋 Resumo do jogo

🔴⚪AMÉRICA-RN 1 x 1 FORTALEZA🔴🔵

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Fase de Grupos (4ª Rodada)
🏟️ Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, João Pessoa (PB)
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽ Gustavo (contra), aos 21 minutos do 1ºT (Fortaleza)
⚽ Coppetti, aos 34 minutos do 2ºT (América-RN)

Como foi o jogo

O Fortaleza abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Brítez carregou pela direita e cruzou para Miritello, que furou. Na segunda trave, o zagueiro Gustavo não conseguiu mudar a rota a tempo e marcou contra o próprio patrimônio. O empate veio aos 34 da segunda etapa. Wellington foi derrubado por Mucuri e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Coppetti deixou tudo igual para o América.

Próximas partidas

América-RN

  • Jogo: América-RN x ABC | Brasileirão Série D
    Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
    Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, João Pessoa (PB)

Fortaleza

  • Jogo: Fortaleza x Criciúma | Brasileirão Série B
    Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)
    Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Outros resultados da rodada na Copa do Nordeste

  • Imperatriz 1 x 3 ABC

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