Fora de casa, Fortaleza empata com o América-RN pela Copa do Nordeste

Nesta quinta-feira, o Fortaleza empatou com o América-RN em 1 a 1, no Estádio José Américo de Almeida Filho, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Carlos Coppetti marcou o gol do time da casa, enquanto Gustavo (contra) fez para a equipe cearense.
Fim de jogo. Fortaleza e América-RN empatam em 1x1 em João Pessoa. O próximo duelo do Leão será contra o Criciúma, no próximo domingo, pela Série B do Brasileiro.#FortalezaEC pic.twitter.com/7DghkCUWFs
— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) April 16, 2026
Situação da tabela
Com o resultado, o América segue na quarta colocação do Grupo C com cinco pontos. Já o Fortaleza ocupa o terceiro lugar do Grupo D, com sete pontos, empatado com o ABC e com o Retrô.
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📋 Resumo do jogo
🔴⚪AMÉRICA-RN 1 x 1 FORTALEZA🔴🔵
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Fase de Grupos (4ª Rodada)
🏟️ Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, João Pessoa (PB)
📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽ Gustavo (contra), aos 21 minutos do 1ºT (Fortaleza)
⚽ Coppetti, aos 34 minutos do 2ºT (América-RN)
Como foi o jogo
O Fortaleza abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Brítez carregou pela direita e cruzou para Miritello, que furou. Na segunda trave, o zagueiro Gustavo não conseguiu mudar a rota a tempo e marcou contra o próprio patrimônio. O empate veio aos 34 da segunda etapa. Wellington foi derrubado por Mucuri e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Coppetti deixou tudo igual para o América.
Próximas partidas
América-RN
- Jogo: América-RN x ABC | Brasileirão Série D
Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio José Américo de Almeida Filho, João Pessoa (PB)
Fortaleza
- Jogo: Fortaleza x Criciúma | Brasileirão Série B
Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)
Outros resultados da rodada na Copa do Nordeste
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Imperatriz 1 x 3 ABC