Fortaleza confirma negociações com Ceni, mas nega acerto

O técnico Rogério Ceni pode estar próximo de ser anunciado por um novo clube para a temporada de 2018. Nesta quarta-feira, após diversas especulações, o Fortaleza confirmou, por meio de nota oficial, que negocia a contratação do ex-atleta e agora treinador para comandar a equipe no próximo ano, que marcará o retorno à Série B do Campeonato Brasileiro e também o centenário da equipe.

Apesar de confirmar o interesse e as negociações, o Tricolor do Pici nega que a contratação esteja oficializada, afirmando apenas que ambas as partes conversaram e demonstraram interesse semelhante nas diretrizes de trabalho e ideias sobre futebol.

As movimentações acontecem apenas dois dias após a renúncia do ex-mandatário do Fortaleza, Luís Eduardo Girão, e a entrada de seu primeiro vice-presidente, Marcelo Paz. A possível contratação faz parte do projeto do clube para o ano de seu centenário e para a volta para a Série B do Campeonato Brasileiro, a qual não disputava desde o ano de 2009.

O acerto viria em bom momento, já que o Tricolor do Pici está sem treinador desde a saída de Antônio Carlos Zago, técnico que dirigiu a equipe na campanha de acesso à Série B e vice-campeonato da Série C. O ex-comandante tricolor deixou o time no final do último mês de outubro, retornando para uma segunda passagem no Juventude-RS.

Recentemente, Rogério Ceni inclusive fez uma visita à sede do Fortaleza e conversou com o preparador de goleiros Bosco, que foi seu companheiro de clube e posição por muitos anos no São Paulo.

Ceni está sem clube desde que deixou o São Paulo, equipe pela qual foi ídolo como jogador, no início do mês de julho. Se acertar com o Fortaleza, o agora treinador integrará um clube diferente do Tricolor Paulista pela primeira vez em sua carreira.

Confira o comunicado oficial divulgado pelo Fortaleza:

O Fortaleza Esporte Clube confirma negociações com Rogério Ceni, entretanto, não oficializa a contratação do treinador. Presidente Marcelo Paz esteve em São Paulo para conversar sobre os planos do Fortaleza Esporte Clube para 2018, tendo bom alinhamento e afinidade de ideias e projetos. A diretoria tricolor irá se pronunciar oficialmente no momento que houver definição sobre o comando técnico do time.