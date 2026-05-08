Fortaleza bate o Confiança e enfrenta o Sport na semifinal da Copa do Nordeste

O Fortaleza garantiu sua classificação às semifinais da Copa do Nordeste nesta quinta-feira. O time cearense venceu o Confiança por 2 a 1, na Arena, em Aracaju (SE), no último duelo das quartas.
Situação no mata-mata
Com o resultado, o Fortaleza avança para enfrentar o Sport na semifinal. A equipe pernambucana se classificou nesta quarta, ao bater o ASA por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Na outra semifinal, irão se enfrentar Vitória e ABC.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪CONFIANÇA 1 X 2 FORTALEZA🔵⚪🔴
🏆 Competição: Copa do Nordeste - Quartas de final
🏟️ Local: Arena Batistão, Aracaju (SE)
📅 Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Vitinho, aos 7' do 1ºT (Fortaleza)
- ⚽ Juan Miritello, aos 41' do 1ºT (Fortaleza)
- ⚽Ícaro, aos 44' do 2ºT (Confiança)
Como foi o jogo
Aos sete minutos de jogo, Rodrigo Santos recebeu pela esquerda e cruzou para Vitinho, que, na área, teve liberdade para dominar e superar o goleiro Rafael Pascoal, abrindo o placar a favor do Fortaleza. A equipe cearense ampliou aos 41, com Juan Miritello, que recebeu em profundidade, invadiu a área e chutou no canto para marcar.
Aos 42, após análise do VAR, o árbitro enxergou toque no braço de Lucas Sasha dentro da área e apontou pênalti para o Confiança. Na cobrança Ícaro deslocou Vinicius Silvestre e diminuiu para os donos da casa, aos 44.
Próximos jogos
🔵⚪Confiança⚪🔵
⚔️ Jogo: Ituano x Confiança
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 6
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)
🔵⚪🔴Fortaleza🔴⚪🔵
⚔️ Jogo: Avaí x Fortaleza
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio da Ressacada,Florianópolis (SC)