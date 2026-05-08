Fortaleza bate o Confiança e enfrenta o Sport na semifinal da Copa do Nordeste

Foto: Reprodução / Fortaleza EC
Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/05/2026 às 21:32

O Fortaleza garantiu sua classificação às semifinais da Copa do Nordeste nesta quinta-feira. O time cearense venceu o Confiança por 2 a 1, na Arena, em Aracaju (SE), no último duelo das quartas. 

Situação no mata-mata

Com o resultado, o Fortaleza avança para enfrentar o Sport na semifinal. A equipe pernambucana se classificou nesta quarta, ao bater o ASA por 1 a 0, na Ilha do Retiro. Na outra semifinal, irão se enfrentar Vitória e ABC. 

📋 Resumo do jogo 

🔵⚪CONFIANÇA 1 X 2 FORTALEZA🔵⚪🔴

🏆 Competição: Copa do Nordeste - Quartas de final
🏟️ Local: Arena Batistão, Aracaju (SE)
📅 Data: 7 de maio de 2026 (quinta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Vitinho, aos 7' do 1ºT (Fortaleza)
  • ⚽ Juan Miritello, aos 41' do 1ºT (Fortaleza)
  • Ícaro, aos 44' do 2ºT (Confiança)

Como foi o jogo 

Aos sete minutos de jogo, Rodrigo Santos recebeu pela esquerda e cruzou para Vitinho, que, na área, teve liberdade para dominar e superar o goleiro Rafael Pascoal, abrindo o placar a favor do Fortaleza. A equipe cearense ampliou aos 41, com Juan Miritello, que recebeu em profundidade, invadiu a área e chutou no canto para marcar.

Aos 42, após análise do VAR, o árbitro enxergou toque no braço de Lucas Sasha dentro da área e apontou pênalti para o Confiança. Na cobrança Ícaro deslocou Vinicius Silvestre e diminuiu para os donos da casa, aos 44.

Próximos jogos

🔵⚪Confiança⚪🔵

⚔️ Jogo: Ituano x Confiança
🏆 Competição: Brasileirão Série C - Rodada 6
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Novelli Júnior, Itu (SP)

🔵⚪🔴Fortaleza🔴⚪🔵

⚔️ Jogo: Avaí x Fortaleza
🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 8
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio da Ressacada,Florianópolis (SC)

