Fortaleza anuncia contratação do atacante Kieza

Após a conquista do Campeonato Cearense, o Fortaleza anunciou a contratação de dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa, para a equipe, no próximo domingo, diante do atual campeão Palmeiras. Kieza, ex-Botafogo, e Jeffinho, que estava no Potiguar de Mossoró, foram oficializados na última segunda-feira.

Kieza tem passagens por Náutico, Bahia e Vitória, tendo a maioria dos seus 130 gols de carreira marcados quando estava em clubes nordestinos. Ele vem por empréstimo do Botafogo até o final de 2019, clube pelo qual tem 11 jogos e um gol nesta temporada. Em 2018, fez 40 jogos e marcou dez gols pela equipe.

Além dele, o Fortaleza também anunciou a contratação de outro atacante, Jeffinho, vindo do Potiguar de Mossoró. Segundo divulgado no Twitter oficial do time, o clube detém detém 25% dos direitos do jogador, com cláusula de compra, em contrato com vigência até o final de 2020.

O Fortaleza estreia sua caminhada na Série A do Campeonato Brasileiro no próximo domingo, dia 28, às 19h (de Brasília), diante do Palmeiras, atual campeão brasileiro. A estreia na Arena Castelão diante de sua torcida será na quarta-feira seguinte, dia 1º, contra o Athletico-PR.