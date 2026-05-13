CRB x Fortaleza pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quinta-feira, o CRB encara o Fortaleza no Estádio Rei Pelé pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).
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Onde assistir?
O jogo terá transmissão do Prime Video.
Como chegam as equipes
Na partida de ida, o Fortaleza venceu por 2 a 1 no Estádio Governador Plácido Castelo. Com isso, o Leão precisa de apenas um empate para avançar. Em caso de triunfo do clube alagoano por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.
Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vem de um empate por 0 a 0 contra o Avaí e está na terceira colocação, com 15 pontos. O CRB venceu o Operário-PR por 3 a 0 e está na 17ª posição, com oito pontos.
Prováveis escalações
CRB
Vitor Caetano, Hereda, Henri, Fábio Alemão, Lucas Lovat, Patrick de Lucca, Crystopher, Pedro Castro, Danielzinho, Dadá Belmonte, Mikael.
Técnico: Eduardo Barroca
Fortaleza
Brenno, Maílton, Lucas Gazal, Gabriel Fuentes, Emanuel Brítez, Pierre, Lucas Sasha, Tomás Pochettino, Paulo Baya, Luiz Fernando, Vitinho.
Técnico: Thiago Carpini
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS).
- VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
Ficha técnica
Confronto: CRB x Fortaleza
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Volta)
Data e horário: quinta-feira, 13 de maio de 2026, às 20h (de Brasília)
Local: Estádio Rei Pelé.