Às vésperas de Natal, Fortaleza anuncia dois patrocinadores para 2020

Na manhã desta terça-feira, véspera de Natal, os torcedores do Fortaleza receberam uma boa notícia de seu clube do coração. O Leão do Pici fechou dois novos patrocínios para a temporada 2020, a Zaeli e Unilife Vitamins. Os números da negociação não foram revelados.

O acordo vai até o fim da temporada 2020, ano em que o time de Rogério Ceni terá cinco disputas: Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste.

O nome da Zaeli estará na barra frente dois, enquanto o da Unilife Vitamins no calção. No entanto, a primeira marca não será exposta no Campeonato Cearense.

Campeão estadual, nordestino, com a melhor campanha da história do clube no Campeonato Brasileiro e dono da segunda mais alta média de público do torneio, torcedores do Leão apontam 2019 como o mais vitorioso de todos os 101 anos de existência. A expectativa para o ano que vem é bastante alta.